Trump, Kim Jong-un ile bu yıl görüşmeyi planladığını açıkladı

Çarşamba günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze bir görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya olumlu yanıt vererek Kuzey Kore lideriyle harika bir ilişkisi olduğunu savundu.

Kim ile iyi geçindiğini belirtilen Trump, bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Görüşme planlarının ne kadar somut olduğu henüz belirsizliğini korurken, Trump Kuzey Kore lideriyle son dönemde mektuplaşıp mektuplaşmadığına ilişkin detay vermedi.

Geçtiğimiz yıl Trump'ın Asya ziyareti sırasında planlanan zirve girişimi, kısa sürede organize edilen lojistik süreçlerdeki aksaklıklar nedeniyle gerçekleşmemişti.

Trump, son günlerde ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatların süresini kısaltmış ve 2019 yılında Koreler arası silahsızlandırılmış bölgede gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri, kasım ayında Asya'da düzenlenecek liderler zirvesinin doğrudan diplomasiyi yeniden başlatmak için bir fırsat olabileceğini değerlendiriyor.

Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğine değinen Trump, ülkenin elinde 57 nükleer silah bulunduğunu öne sürerek kendi döneminden önceki yönetimleri suçladı.

Kendi kişisel ilişkisinin Kuzey Kore'yi dizginlemek için yeterli olacağını savunarak, akıllı bir başkan olduğu sürece bir sorun yaşanmayacağını iddia etti.