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Dünya
AA 25.09.2024 09:46

Trump, İran'dan hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını söyledi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, İran'dan hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını belirterek, "İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler." ifadesini kullandı.

Trump, İran'dan hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını söyledi

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklama yaptı.

İran tarafından hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını kaydeden Trump, "Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler." ifadelerini kullandı.

Trump, etrafının "hiç görmediği kadar" silahlı kişilerle çevrili olduğunu belirterek ABD Gizli Servisi için ilave bütçeyi oybirliğiyle onaylamasından dolayı ABD Kongresine teşekkür etti.

Trump'a "suikast girişimi"

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerinin, olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlamıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

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