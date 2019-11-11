Dünya
Trump İran'dan FBI ajanını ABD'ye teslim etmesini istedi11 Kasım 2019 Pazartesi 06:19 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 06:30
ABD Başkanı Trump, İran'da alıkonulduğunu ve 12 yıldır kayıp olduğunu belirttiği FBI ajanı Robert Levinson'ın, ABD'ye teslim edilmesinin "olumlu bir adım" olacağını söyledi.
[ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, İran'da alıkonulduğunu ifade ettiği bir FBI ajanı Robert Levinson ve uranyum zenginleştirilmesi konusunda açıklama yaptı.
Trump, şunları söyledi:
"İran'ın, 12 yıldır kayıp olan, alıkoyduğu FBI ajanı Robert A. Levinson'ı ABD'ye teslim etmesi oldukça olumlu bir adım olur. İran aynı zamanda gelen bilgiler doğrultusunda uranyum zenginleştiriyor. Bu çok kötü bir adım."
Kaynak: AA
Etiketler: abd Donald Trump Robert Levinson iran