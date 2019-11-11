Amerikan ABC televizyonuna konuşan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceklerini söyledi.

Milley, ''Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur'' dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ''yıkıcı'' bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını da söyledi.

Kaynak: TRT Haber