Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Antonio Guterres, Bolivya'da yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu ifade etti.

Tüm taraflara şiddetten kaçınma, maksimum itidal ve mevcut krizin çözümü için şeffaf ve güvenilir seçimler düzenlenmesi çağrısı yapan Guterres, uluslararası hukuka ve insan hakları ilkelerine de saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Seçimlerde hile iddiası

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales'in istifası

Morales, dün Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın, canlı yayında okuduğu bildiriyle istifasını talep etmesi üzerine istifa etmişti.

İstifasının ardından Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da twitter hesabından, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: AA