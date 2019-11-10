Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti.

"Halka daha fazla zarar gelmemesi için istifa ediyorum"

Morales muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'nun, halka daha fazla zarar vermemesi için bu kararı aldığını açıkladı.

Morales, ülkede günlerdir muhalifler ve hükümet destekçileri arasında taşlı sopalı arbedelere sahne olan Cochabamba vilayetine bağlı Chapare kentinde düzenlenen ve Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera'nın da katıldığı basın toplantısında konuştu.

Mağlup aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ve sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki Başkanı Luis Fernando Camacho'nun örgütlediği göstericiler tarafından sergilenen şiddet eylemlerine işaret eden Morales, şunları söyledi:

"Mesa ve Camacho artık benim kardeşlerimin peşini bıraksın, (iktidar partisi Sosyalizm Hareketi) MAS'a bağlı valilerin, milletvekillerinin, meclis üyelerinin evlerini yakmaktan vazgeçsin, siyasilerin aile fertlerini kaçırmaktan, onlara işkence yapmaktan geri dursun, ülkedeki nakliyecilere, tüccarlara zarar vermeyi kessin diye istifa ettim."

"Ben ülkedeki barışı sağlamakla vazifeliyim"

Mesa ve Camacho'ya şiddeti durdurmaları çağrısında bulunan Morales, "Umarım Mesa ve Camacho mesajımı almıştır. Artık bu mütevazi ve fakir halka zarar vermeyin, kötü davranmayın ve bu halka daha fazla yalan söylemeyin." ifadesini kullandı.

Evo Morales, "Yerli bir Devlet Başkanı olarak, tüm Bolivya'nın Devlet Başkanı olarak, ben ülkedeki barışı sağlamakla vazifeliyim" dedi.

"Barış ve eşitlik için mücadeleye devam edeceğiz"

Ülkede yaşananları sivil ve polis darbesi olarak niteleyen Morales, "Bu sivil darbeyi ve bazı polislerin Bolivya halkına yönelik şiddet ve korkutmayı kullanarak demokrasi ve toplumsal barışa kastetmiş olmasını da kınıyorum." diye konuştu.

"Barış ve eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kavga bitmedi." ifadesini kullanan Morales, siyasi mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Linera, doğal zenginlikleri millileştirdiklerini belirtti

Morales'le birlikte istifa eden Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ise hükümetleri döneminde yaptıklarını anlattı.

Bolivya'daki olaylardan "karanlık ve yabancı güçleri" sorumlu tutan Linera, "Biz hidrokarbürü, doğal zenginlikleri millileştiren bir hükümetiz. Biz Bolivyalıların yüzde 30'unu yani 3 milyon Bolivyalıyı fakirlikten çıkarıp, orta gelir grubuna yükselttik. 200 bin Bolivyalıya ev yaptık. Hiçbir zaman maaş ödemek için yabancıların önünde eğilmedik ve kıtada en hızlı büyüyen ülke olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Oldukça duygusal görünen Linera'nın, konuşmakta zorlandığı gözlendi.

Yerel basında, Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kenti Başkanı Luis Fernando Camacho öncülüğündeki muhalif göstericilerin Morales'e istifa mektubu vermek için devlet başkanlığı binasına girdiği ve başkanlık uçağının havalandığı bilgisi yer aldı.

Haberlerde, Bolivya Devlet Başkanlığı uçağının El Alto Uluslararası Havaalanı'ndan havalandığının görüldüğü ancak Morales'in uçağın içinde olup olmadığı doğrulanmadığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Kaliman'dan istifa çağrısı

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istemişti.

Kaliman, bildiride şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya'nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine neden olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz."

Şiddet eylemleri istifa getirdi

Öte yandan, evi yakılan ve ailesi saldırıya uğrayan Madencilik Bakanı Cesar Navarro ve Temsilciler Meclisi Başkanı Victor Borda'nın yanı sıra Hidrokarbonlar Bakanı Luis Alberto Sanchez ve iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisinden üç milletvekili istifa etti.

Navarro, katıldığı bir radyo programında, "Bakan olarak istifamı sunuyorum. Şiddet hayatımızı mahvetmemeli. Çok üzücü bir durum. Bu oldukça kişisel bir karar ama bizim hayatımız sevdiklerimizin etrafında dönüyor ve sahip olduğumuz en güçlü ve güzel şey sevdiklerimizdir" dedi.

Navarro'nun Potosi şehrindeki evi öğle saatlerinde muhalifler tarafından ateşe vermiş ve yakınları saldırıya uğramıştı.

Bolivya Hidrokarbonlar Bakanı Luis Alberto Sanchez de sosyal medya hesabından istifa mektubunu yayımladı.

Sanchez, şunları söyledi:

"Bugün, hiç olmadığı kadar ülkenin birlik ve sosyal barış yoluna dönmesine ihtiyacımız var. Ulusal refahı ve hayat hakkına saygıyı düşünerek Hidrokarbonlar Bakanlığı görevimden istifa ettiğimi duyuruyorum."

Devlet Başkanı Evo Morales'in lideri olduğu iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarına karşı başlayan şiddet olayları nedeniyle MAS'dan üç milletvekili de istifa etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Victor Borda da Potosi'deki evinin ateşe verilmesi ve kardeşi Marco Borda'nın kaçırılması üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Bolivision adlı televizyon kanalına konuşan Borda, "Temsilciler Meclisi görevimden geri dönüşü olmayan bir şekilde istifa ediyorum ve şiddet olaylarının durulmasını diliyorum. Evimi işgal edip ateşe verdiler. Bunun da ötesinde ailemle hiçbir alakası olmamasına rağmen kardeşimi rehin aldılar" ifadelerini kullandı.

Borda, başkanlık görevinin yanı sıra MAS milletvekilliğinden de istifa ettiğini belirtti.

Sokağa çıkma çağrısı

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerde, muhalefet "hile" yapıldığı iddiasıyla tüm ülkede protesto gösterileri düzenlemesini istemiş, gelişmeleri darbe girişimi olarak niteleyen Morales de destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Ülke geneline yayılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği şiddet eylemlerinde, yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı.

Morales, sabah saatlerinde yaptığı basın toplantısında, Amerikan Devletleri Örgütünün denetlediği ve süreçte bazı düzensizliklerin olduğunu belirttiği seçimlerin ve seçimleri düzenlemekten sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesinin yenileneceğini duyurmuştu.

Seçimlerin yenilenmesi için günlerdir gösteriler düzenleme çağrısı yapan seçimlerin mağlubu Carlos Mesa ise bunu kabul etmemiş ve Morales'in katılmadığı seçimler yapılana kadar destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA