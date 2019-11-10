Atatürk yurt dışındaki törenlerle de anıldı10 Kasım 2019 Pazar 21:29 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 21:34
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında dış temsilciliklerde de törenlerle anıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 10 Kasım töreni, başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Ulu önder'i, özel bir kliple andı.
"İki devlet tek önder" vurgusu yapılan klipte saat 9'u 5 geçe Kıbrıslı Türkler, yaptıkları işi bırakarak, saygı duruşuna geçiyor, Türkiye ve KKTC bayrakları yarıya indiriliyor.
ABD’deki Türk temsilciliklerinde anma törenleri düzenlendi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanından 10 bin kilometre uzakta anıldı.
ABD’deki Türk temsilciliklerinde Atatürk için anma törenleri düzenlendi. Washington Büyükelçiliği’ndeki anma törenine diplomatlar ve askeri yetkililer ile Türkler ile Türk kökenli Amerikalılar ve Bay Atlantic Üniversitesi öğrencileri katıldı.
Bakü'de törenler saat 9'u 5 geçe başladı
Atatürk'ün vefatının 81'inci yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de tören düzenlendi. Tören, büyükelçilik karşısında yer alan Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu.
Bakü'deki Türk okullarında eğitim gören öğrenciler şiir ve kompozisyonlar okudu, Atatürk'e sevgilerini dile getirdi.
Almanya'daki Türk öğrenciler Atatürk'ü şiirlerle andı
Atatürk, Almanya'da da törenle anıldı.
Berlin Başkonsolosluğundaki anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Berlin'de eğitim gören Türk öğrenciler şiirlerle Ulu Önder'i andı.
Atatürk Balkanlar'da da unutulmadı
Balkan ülkelerinde de Mustafa Kemal'i anma törenleri düzenlendi.
Bayrakların yarıya indirildiği Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene elçilik personelinin yanı sıra Kuzey Makedonya’daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
Saraybosna Büyükelçiliğindeki tören saat 9’u 5 geçe saygı duruşu ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.
Kazakistan, Malezya, İngiltere ve Özbekistan'da da Ulu Önder sevgi ve saygı ile anıldı.
Kaynak: TRT Haber