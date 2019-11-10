Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 10 Kasım töreni, başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Ulu önder'i, özel bir kliple andı.

"İki devlet tek önder" vurgusu yapılan klipte saat 9'u 5 geçe Kıbrıslı Türkler, yaptıkları işi bırakarak, saygı duruşuna geçiyor, Türkiye ve KKTC bayrakları yarıya indiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

ABD’deki Türk temsilciliklerinde anma törenleri düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanından 10 bin kilometre uzakta anıldı.

[Fotoğraf: AA]

ABD’deki Türk temsilciliklerinde Atatürk için anma törenleri düzenlendi. Washington Büyükelçiliği’ndeki anma törenine diplomatlar ve askeri yetkililer ile Türkler ile Türk kökenli Amerikalılar ve Bay Atlantic Üniversitesi öğrencileri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bakü'de törenler saat 9'u 5 geçe başladı

Atatürk'ün vefatının 81'inci yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de tören düzenlendi. Tören, büyükelçilik karşısında yer alan Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Bakü'deki Türk okullarında eğitim gören öğrenciler şiir ve kompozisyonlar okudu, Atatürk'e sevgilerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Almanya'daki Türk öğrenciler Atatürk'ü şiirlerle andı

Atatürk, Almanya'da da törenle anıldı.

Berlin Başkonsolosluğundaki anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Berlin'de eğitim gören Türk öğrenciler şiirlerle Ulu Önder'i andı.

[Fotoğraf: AA]

Atatürk Balkanlar'da da unutulmadı

Balkan ülkelerinde de Mustafa Kemal'i anma törenleri düzenlendi.

Bayrakların yarıya indirildiği Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene elçilik personelinin yanı sıra Kuzey Makedonya’daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Saraybosna Büyükelçiliğindeki tören saat 9’u 5 geçe saygı duruşu ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.

Kazakistan, Malezya, İngiltere ve Özbekistan'da da Ulu Önder sevgi ve saygı ile anıldı.

Kaynak: TRT Haber