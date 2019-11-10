DEAŞ'lı teröristleri, vatandaşı oldukları ülkelere iade etmeye hazırlanan Türkiye'ye, Hollanda'dan destek geldi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye’nin DEAŞ'lıları yargılamak zorunda olmadığını söyledi.

"Teröristlerin iadesine veya yargılanmasına ilişkin kararı Türkiye verecek"

Blok, "Türkiye, suçların işlendiği ülke değil. Bu tür prosedürlerde her zaman uluslararası hukuk baz alınmalı. Türkiye'de suç işlememiş kişilerin, Türkiye'de yargılanmasına zorlayamazsın." dedi.

Türkiye'nin de DEAŞ’ın saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Blok, "Terör örgütü DEAŞ üyelerinin yargılanmasına ya da gönderilmesine ilişkin kararı Türkiye verecek" ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye ile yoğun görüşmeler yaptıklarına dikkat çekti. Teröristler gönderildiğinde bilgi verilmesini, böylece onları havalimanında tutuklayıp yargılamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: TRT Haber