Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir televizyon programında Washington - Tahran hattında yükselen tansiyona yönelik açıklamalar yaptı.

"Göreve ilk geldiğimde İran çok muhalif bir yerdi. Onlar dünyadaki bir numaraları terörist milletti. Belki bugün de öyleler." diyen Trump, ülkeye askeri bir harekat yapılmasını tercih etmediğini ancak bunun olma şansının her zaman var olduğunu söyledi.

Trump, "Ruhani ile konuşmak ister misiniz?" sorusuna ise, "Elbette, daha fazla konuşmayı tercih ederim." cevabını verdi.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar yapmıştı.

Kaynak: Reuters