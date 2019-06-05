İtalya'nın geçtiğimiz yılın sonunda açıkladığı gelecek 3 yıla ilişkin bütçe planı sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile ters düşmesi sonrası yaşanan kriz aşılamadı.

İtalya merkezli La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisinin refahını artırmak amacıyla Roma tarafından açıklanan maliye politikalarından geri adım atılmaması durumda, AB İtalya'ya karşı disiplin ve ihlal prosedürleri başlatacak.

Avrupa Birliği Roma'dan 3-4 milyar euroluk bütçe kesintileri yapmasını isteyecek aksi halde yaptırımlar devreye girecek.

İtalya'nın "tartışmalı" bütçe planı

İtalya'nın gelecek yıl için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu. Buna karşın İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırdı.

Hükümet, ilk sunduğu bütçe planında kamu harcamalarında artışa gidileceğini ve gelecek üç yıl için bütçe açığı hedefinin yüzde 2,4 olacağını açıkladı.

AB kuralları gereği, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan ülkenin borcunu azaltması gerekiyor. Yunanistan'ın kamu borcu, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters