ABD Dışişleri Bakanlığı, üç ülke yönetimi tarafından imza atılan ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üç ülke, Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan ve pek çok barışçıl sivil göstericinin ölümüne ve bazılarının da yaralanmasına neden olan şiddet içeren saldırıları kınamaktadır. Askeri Geçiş Konseyi, bu saldırıların talimatını vermekle Sudan'daki barışı ve geçiş sürecini tehlikeye atmıştır." ifadelerine yer verildi.

'Konseyin kararı endişe verici'

Sivillerin öncülüğündeki bir yönetime gücün devredilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Afrika Birliği Sözcüsünün yaptığı açıklamaya destek verildi ve Birliğin Sudan'daki krizin çözümünde önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Konseyin, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakereleri durdurma ve 9 ay içerisinde genel seçime gitme" kararının da endişe verici olduğuna dikkat çekildi.

ABD-İngiltere-Norveç ortak açıklamasında ayrıca Sudan halkının sivil yönetime giden yolda barışçıl bir siyasi geçiş sürecini hak ettiği ve bu sürecin adil ve eşit bir seçim ortamına zemin hazırlayacağı belirtildi.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, muhalif kaynaklara göre en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Kaynak: AA