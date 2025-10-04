Parçalı Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.10.2025 00:27

Trump: Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail derhal dursun

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" açıklamasını yaptı.

Trump: Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail derhal dursun

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, şu anda Gazze'deki ortamın güvenli olmadığına işaret ederek, "Detaylarla ilgili olarak halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, uzun zamandır aranan Orta Doğu barışı ile ilgilidir" yorumunu yaptı.

ETİKETLER
Son Dakika Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Hamas: Rehineleri bırakmayı kabul ettik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
01:05
CSO "200. Kuruluş Yılı Özel Konseri" ile yeni sezona "merhaba" dedi
01:08
Bakan Yerlikaya: Gazze'deki soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor
00:49
Türk Devletleri İş Birliği Günü'nde bazı köprü ve binalar turkuaz renge büründü
00:21
Başkentte su krizi sürüyor: 7 ilçede su kesintisi uygulanacak
23:44
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi: Orta Koridor, önemli bir ticaret güzergahı haline gelebilir
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ