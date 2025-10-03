Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
Dünya
AA 03.10.2025 22:45

Hamas: Rehineleri bırakmayı kabul ettik

Hamas, Trump’ın Gazze teklifindeki esir değişimine olumlu yanıt verirken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.

Hamas: Rehineleri bırakmayı kabul ettik

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın teklifini sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.

Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.

Gazze'de "Küresel Sumud Filosu" gemilerine destek mesajı
Gazze'de "Küresel Sumud Filosu" gemilerine destek mesajı
