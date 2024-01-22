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Dünya
AA 22.01.2024 20:59

Trump hakkındaki "Jean Carroll davası" ertelendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "E. Jean Carroll" isimli yargılamanın devamı kapsamındaki "zarar tazminatı" davası, Trump'ın avukatının sağlık durumu nedeniyle yarına ertelendi.

Trump hakkındaki "Jean Carroll davası" ertelendi
[Fotograf: AA]

Trump'ın "kadına tecavüz ve hakaret" ile suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamında, New York'taki mahkemede görülen davanın ikinci haftasında, taraflar, yerel saatle 09.30'da salondaki yerini aldı.

Trump'ın avukatı Alina Habba, duruşmanın başında, hakim Lewis Kaplan'a, ebeveyninin COVID-19'a yakalandığını, kendi testinin negatif çıkmasına rağmen kendisini iyi hissetmediğini belirterek, davaya bir gün ara verilmesini talep etti.

9 kişilik mahkeme jürisinden bir kişinin de kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine hakim Kaplan, duruşmayı yarına erteleme kararı aldı.

Bugünkü duruşmada Trump'ın da ifade vermesi bekleniyordu.

Habba'nın, duruşmanın yarına ertelenmesi, yarın da New Hampshire eyaletinde ön seçimlerin yapılacak olması nedeniyle Trump'ın çarşamba günü ifade verip veremeyeceğini sorması üzerine Kaplan, bu talebi de dikkate alacağını kaydetti.

"Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında mayıs ayında iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

16 Ocak'ta başlayan davada jüri, bu defa sadece, Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.

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