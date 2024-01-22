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Dünya
AA 22.01.2024 20:34

BM: Gazze Şeridi’nde 7 Ekim sonrası en uzun iletişim kesintisi yaşandı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 7 Ekim sonrası en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını belirtti.

BM: Gazze Şeridi’nde 7 Ekim sonrası en uzun iletişim kesintisi yaşandı
[Fotograf: AFP]

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana bölgede en uzun iletişim kesintisinin yaşandığı bilgisi verildi.

Gazze Şeridi’nde yaşayanların sevdikleri ve dünyanın geri kalanıyla bağlantılarının koptuğu belirtilen açıklamada, bu durumun ise "izolasyon hissini" artırdığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, iletişim kesintisi insani müdahaleyi engelledi ve hayat kurtarıcı bilgilere erişimi sınırlandırdı.

Yıllardır abluka altında tutulan ve kötü koşullara maruz bırakılan Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

İsrail, savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 9 kez iletişim kesintisi uyguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

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