Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.10.2023 20:28

Trump, hakkında açılan emlak sektöründe "dolandırıcılık davası" için mahkemeye geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla hakkında görülen davaya katılmak için mahkemeye geldiği sırada kendisine yönelik suçlamayı, "Tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" olarak niteledi.

Trump, hakkında açılan emlak sektöründe "dolandırıcılık davası" için mahkemeye geldi

Manhattan mahkemesindeki duruşmaya gönüllü olarak gelen Trump, bina girişinde basın mensuplarına konuştu.

Trump, hakkındaki ve şirketlerine yönelik dolandırıcılık suçlamalarını "Tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" şeklinde tanımlayarak davayı açan New York Başsavcısı Letitia James'e yüklendi.

James'in, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan kendisini yakalamaya çalıştığını savunan Trump, "(New York) Valiliğine aday olmak için bunu kullandı. Valiliğe aday olma girişiminde başarısız oldu. Neredeyse hiç takipçisi yoktu. Geri geldi ve 'pekala, şimdi Trump'ı tekrar yakalamaya çalışacağım' dedi" şeklinde konuştu.

Trump, davanın "aldatmaca ve düzmece", mali kayıtlarının ise "olağanüstü" olduğunu öne sürerek "Hiçbir banka etkilenmedi, hiçbir banka zarar görmedi" dedi.

James de mahkeme girişinde yaptığı açıklamada, eski bir Başkan olsa bile ülkede hiç kimsenin kanunların üzerinde olmadığını söyledi.

Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı'nın, bugünkü duruşmaya, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirilmişti.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

Başsavcı James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmasını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Suçlamaların onanması durumunda Trump'ın bazı şirketlerinin kontrolü, mahkemece atanan kayyuma devredilebilecek.

Trump'ın avukatı Christopher Kise, kararı "gerçeklerden ve yürürlükteki hukuktan tamamen kopuk" olarak nitelemiş, itiraz başvurusunda bulunacaklarını bildirmişti.

ETİKETLER
Donald Trump
Sıradaki Haber
Karabağ'da bir caminin Ermenilerce ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:16
Irak’taki yangın faciasında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye’ye sevk edildi
21:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz
20:59
IMF, iklim yatırımları için daha fazla özel sektör finansmanına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi
20:56
Bakan Kacır 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu: Herkesin bu yolculukta yer alması için birlikte çalışmalıyız
20:51
Budapeşte'de, KKTC'nin turizm potansiyeli tanıtıldı
20:39
Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularında inceleme yaptı
Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri
Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Karabağ'da bir caminin Ermenilerce ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Karabağ'da bir caminin Ermenilerce ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ