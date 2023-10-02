Trump, hakkında açılan emlak sektöründe "dolandırıcılık davası" için mahkemeye geldi

Manhattan mahkemesindeki duruşmaya gönüllü olarak gelen Trump, bina girişinde basın mensuplarına konuştu.

Trump, hakkındaki ve şirketlerine yönelik dolandırıcılık suçlamalarını "Tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" şeklinde tanımlayarak davayı açan New York Başsavcısı Letitia James'e yüklendi.

James'in, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan kendisini yakalamaya çalıştığını savunan Trump, "(New York) Valiliğine aday olmak için bunu kullandı. Valiliğe aday olma girişiminde başarısız oldu. Neredeyse hiç takipçisi yoktu. Geri geldi ve 'pekala, şimdi Trump'ı tekrar yakalamaya çalışacağım' dedi" şeklinde konuştu.

Trump, davanın "aldatmaca ve düzmece", mali kayıtlarının ise "olağanüstü" olduğunu öne sürerek "Hiçbir banka etkilenmedi, hiçbir banka zarar görmedi" dedi.

James de mahkeme girişinde yaptığı açıklamada, eski bir Başkan olsa bile ülkede hiç kimsenin kanunların üzerinde olmadığını söyledi.

Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı'nın, bugünkü duruşmaya, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirilmişti.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

Başsavcı James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmasını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Suçlamaların onanması durumunda Trump'ın bazı şirketlerinin kontrolü, mahkemece atanan kayyuma devredilebilecek.

Trump'ın avukatı Christopher Kise, kararı "gerçeklerden ve yürürlükteki hukuktan tamamen kopuk" olarak nitelemiş, itiraz başvurusunda bulunacaklarını bildirmişti.