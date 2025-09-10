Açık 18.8ºC Ankara
AA 10.09.2025 08:45

Trump, Epstein'a gönderdiği öne sürülen mektubun "özgün olmadığını" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a gönderdiği öne sürülen "cinsel içerikli" doğum günü mektubun özgünlüğünü yalanladı.

Trump, Epstein'a gönderdiği öne sürülen mektubun "özgün olmadığını" savundu

NBC News haberine göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamasında, Epstein'e yazdığı öne sürülen mektubun özgünlüğünü reddederek, bunun "saçmalık" olduğunu savundu.

Trump, "Bu benim imzam değil ve konuşma tarzım bu değil. Uzun süredir beni takip eden herkes bunun benim dilim olmadığını bilir." dedi.

Epstein'e mektup gönderdiği iddialarını "Ölü bir konu" olarak nitelendiren Trump, "Bu saçmalık ve açıkçası, zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Ölü bir konu hakkında yorum yapmam. Tüm yorumları personele ilettim. Bu ölü bir konu." diye konuştu.

"Cinsel içerikli" doğum günü mektubu

Trump'ın reddettiği "cinsel içerikli" doğum günü mektubu, kamuoyuna açıklanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından, Trump'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürülmüştü.

Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silüeti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.

ABD Donald Trump
