Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Çin’de iş yapacak kimse kalmayacak. Bu durum Çin için çok kötü ama ABD için çok iyi! Fakat Çin çok uzun yıllar boyunca ABD’den yararlandı ve oldukça ilerledi. Bu nedenle, Çin karşılık vermemeli, yoksa her şey daha kötü olur!

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mayıs 2019

“Başkan Şi başta olmak üzere Çin’deki arkadaşlarıma bunu açıkça söylüyorum; eğer, ABD ile bir anlaşma yapmazsanız bu durum Çin’e büyük zarar verecek çünkü şirketler Çin’den ayrılmak zorunda kalacak. Çin çok pahalı. Harika bir anlaşmanız vardı, neredeyse tamamlanmıştı ve siz geri çekildiniz!”

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mayıs 2019

Trump ayrıca Çin’e uygulanan ek gümrük vergilerinin ABD ekonomisindeki büyümeye katkı sağladığını belirterek şu paylaşımı yaptı:

“İlk çeyrekte beklentinin üzerinde elde edilen yüzde 3.2 oranındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’yı Çin’e uygulanan ek gümrük vergileri oldukça destekledi. Bazı insanlar bunu anlamıyor!”

The unexpectedly good first quarter 3.2% GDP was greatly helped by Tariffs from China. Some people just don’t get it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mayıs 2019

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Cuma günü Çin üzerinde uygulamaya başladığı ek gümrük vergilerine karşılık olarak Çin’in olası misilleme vergilerle yanıt vermesi olasılığı üzerine Trump, “vergi uygulanan çoğu şirketin Çin’den ayrılıp Vietnam gibi Asya ülkelerine yöneleceği” uyarısını yapmıştı.

Kaynak: DHA