Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Çin’de iş yapacak kimse kalmayacak. Bu durum Çin için çok kötü ama ABD için çok iyi! Fakat Çin çok uzun yıllar boyunca ABD’den yararlandı ve oldukça ilerledi. Bu nedenle, Çin karşılık vermemeli, yoksa her şey daha kötü olur!

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse!