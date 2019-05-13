Başkent Tahran'da Sanatı Şerif Üniversitesi'nde düzenlenen "Suçlu Kim?" konulu panelde konuşan reformist siyasetçi Mustafa Taczade, halkın seçimlere ilgisinin gitgide azaldığına dikkat çekerek, "İran'da halk, 'Neden sandığa gidelim ki; kim gelirse gelsin bir şey değişmiyor' diyor. Sorun hükümet sorunu değil sistem sorunudur" dedi.

Ülkede artan din karşıtlığına işaret eden Taczade, "1979'daki devrim sonrası din adamlarının yönetime geçmesi stratejik bir hataydı. Devrime kadar halk din adamlarının yanındaydı. Tarihin hiçbir döneminde İran'da bugünkü kadar bir din karşıtlığı görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

"Velayeti Fakih sistemi yönetimi ikiye böldü"

Ülke yönetiminde yaşanan sorunlarlara değinen Taczade, Velayeti Fakih sistemini eleştirerek "yönetimde çift başlılık oluşturduğu" tespitini yaptı.

Taczade, "Velayeti Fakih'le iktidar ikiye bölündü. Yöneticilerin sorumluluklarının çerçevesi belirlenemediği için idari sorunlar yaşandı" diye konuştu.

Ülkesinin bölge politikalarını hatalı bulan Taczade, "Bölge sorunlarıyla ilgili tek çıkar yolumuz diyalogtur" dedi.

Nükleer anlaşmayla İran'ın dünyayla diyalog kurma imkanı bulduğunu dile getiren Taczade, ülkedeki muhafazakarların buna karşı çıktığını ve kamuoyunu yönlendirme adına "ABD ile savaş" söylemlerinden istifade ettiklerini sözlerine ekledi.

"Nükleer anlaşmanın faydası olmadı"

Panelde konuşan muhafazakar siyasetçi Mahmud Nebeviyan ise, ülkede yaşanan sorunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini suçladı.

Ruhani hükümeti döneminde dış siyaset politikalarında Batıcılık eğiliminin baş gösterdiğini öne süren Nebeviyan, "ABD'yle yapılan nükleer anlaşmanın ülkeye faydası olmadı. Anlaşmayla İran nükleer faaliyetlerdeki kazanımlarını kaybetti" dedi.

Kaynak: AA