Çin Devlet Konseyi Tarife ve Vergi Komisyonu, ABD’nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmasına misilleme olarak 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 vergi artışı yapıldığını açıkladı.

Uygulamanın 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, artışın yüzde 5, yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 seviyelerinde olmak üzere 2 bin 493 ürünü kapsadığı aktarıldı.

Washington yönetiminin Çin’e yönelik vergi artışı kararıyla Pekin yönetimine de vergileri yükseltmekten başka seçenek bırakmadığı vurgulanan açıklamada, “Çin tarafının vergi artış önlemleri ABD’nin tek taraflılığı ve ticari korumacılığına yönelik cevaptır. Çin, ABD’nin ikili ticari müzakerelerinin doğru yörüngesine dönmesini umuyor" ifadeleri kullanıldı.

"Orta yolda buluşma" çağrısı yinelendi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang gün içinde yaptığı basın toplantısında, "Birçok defa gümrük tarifelerini artırmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyledik. Çin asla dış baskıya teslim olmayacak" demişti.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı"nda 1 yıl geride kaldı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak için geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin 2 gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen cuma sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA