Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2025 00:33

Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını bildirdi.

Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Trump, başkanlığının ilk gününde politika önceliklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha ayrılacağını belirtti.

İlk kez başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump, ABD'yi, 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekmişti.

Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ülkesinin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Eski ABD Başkanı Biden: Daha yapacak çok işimiz var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
Musk'ın, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu
01:29
Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
00:22
Eski ABD Başkanı Biden: Daha yapacak çok işimiz var
00:20
Trump'ın yemin töreninin ardından Texas'taki El Paso sınır geçişi kapatıldı
00:01
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 64 kişiyi gözaltına aldı
23:44
Tüfekle fotoğraf çektiren 2 arkadaştan biri silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Trump destekçileri Washington’da yürüyüş düzenledi
Trump destekçileri Washington’da yürüyüş düzenledi
FOTO FOKUS
İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi
İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ