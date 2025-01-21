Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı

Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ülkesinin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.

Açıklamasında Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha ayrılacağını belirtti.

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Eski ABD Başkanı Biden: Daha yapacak çok işimiz var