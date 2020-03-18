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Trump, ABD-Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle, ülkesinin Kanada ile olan sınırının geçici olarak kapatılacağını açıkladı.
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Trump, "Kanada ile karşılıklı anlaşarak, kuzey sınırımızı zaruri olmayan gidiş-gelişlere kapatıyoruz. Ticaretimiz bundan etkilenmeyecek. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, kararın yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin detay paylaşmadı.
Etiketler: Trump abd-kanada sınırıSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:18
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