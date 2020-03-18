Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Trump, "Kanada ile karşılıklı anlaşarak, kuzey sınırımızı zaruri olmayan gidiş-gelişlere kapatıyoruz. Ticaretimiz bundan etkilenmeyecek. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, kararın yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin detay paylaşmadı.