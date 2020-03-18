Rusya’nın Ukrayna'ya bağlı özerk yönetim olan Kırım'ı yasa dışı ilhakının önünü açan sözde referandum 6 yıl önce yapıldı. Rus yanlısı silahlı güçlerin kontrolündeki referandum sonucunda Kırım’ın Rusya’ya bağlanması yönünde karar çıktığı bildirildi.

Referanduma başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve pek çok ülke karşı çıktı ve referandumu geçersiz saydı.

Ankara, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine karşı çıkıyor

Dünyada pek çok ülke gibi Türkiye de bu yasa dışı ilhakı tanımadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını dile getirdi. Her fırsatta Tatar Türkleri'nin vatanlarında güven içinde yaşamaları ve kimliklerini korumalarının önemine dikkat çekildi.

Çok sayıda Kırım Tatarı ve Ukraynalı topraklarını terk etmek zorunda kald

Moskova yönetimi ise referandumu tanıdı. Kırım, Rusya tarafından ilhak edilmiş oldu. Referandumun ardından Rus yanlısı olmayanlara uygulanan baskılar neticesinde pek çok Kırım Tatarı ve Ukraynalı topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

Kırım topraklarında Türk ve Müslüman Kırım Tatarları Rus kolluk güçlerinin baskılarına maruz kalıyor. Diğer yandan Rus ekonomisinde yaşanan problemler yarımada halkı üzerinde etkisini gösteriyor. Kırım topraklarının tamamen Ruslaştırılması politikası kapsamında, yarımadada bulunan Kırım Tatarlarının ev, cami ve okullarına Rus güvenlik görevlilerince baskınlar yapılıyor.