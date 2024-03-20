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Dünya
BBC 20.03.2024 06:17

Trump, ABC News ve sunucusuna dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e ve sunucusu George Stephanopoulos'a canlı yayındaki yorumları nedeniyle hakaret davası açtı.

Trump, ABC News ve sunucusuna dava açtı

Stephanopoulos, bir röportajında ​​kongre üyesi Nancy Mace'e, "tecavüzden sorumlu" bulunmasına rağmen Trump'ı neden desteklediğini sordu.

Geçen yıl bir New York hukuk mahkemesi, Trump'ın 1996 yılında E Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğuna hükmetmişti. Ancak tecavüz tespit edilememiş ve hüküm verilmemişti.

Davanın yargıcı daha sonra, Trump'ın Bayan Carroll'a tecavüz ettiği iddiasının kısmen doğru olduğunu belirtti.

Carroll, Trump'ın suçlamayı reddederken yaptığı aşağılayıcı yorumlar nedeniyle darp ve hakaretten dolayı 83,3 milyon dolar tazminat aldı.

ABC News Trump'ın kanala açtığı dava hakkında yorum yapmayı reddetti.

Trump, özellikle başkanlık döneminde çok sayıda medya kuruluşu ile karşı karşıya geldi ve haber medyalarına davalar açtı.

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