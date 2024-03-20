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Dünya
AA 20.03.2024 06:12

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kaynaklar, saldırıda çoğu yerinden edilmiş kişiler olmak üzere 27 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin doğusundaki Ed-Durc Mahallesi'ndeki Sidra bölgesine düzenlediği hava saldırısında da ölenlerin olduğu kaydedilen haberde, bu saldırılara eş zamanlı olarak Gazze şehrinin kuzeyi ve diğer bölgelerinin de topçu atışıyla hedef alındığı ifade edildi.

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Gazze Filistin - İsrail Çatışması
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