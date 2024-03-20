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Dünya
AA 20.03.2024 05:04

Blinken ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacak.

Blinken ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fiilipinler'de gerçekleştirdiği ziyarette basın mensuplarına bir kez daha Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı.

Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentini, perşembe günü de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini belirtti.

7 Ekim'de başlayan süreçte Orta Doğu'ya 6. kez ziyarette bulunacak olan Blinken, bölgesel bir barış mimarisi için diplomatik görüşmeler yapacağını vurguladı.

Blinken, İsrail'e gidip gitmeyeceği konusunda ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

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Gazze İsrail Antony Blinken ABD Suudi Arabistan Mısır
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