Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 20.03.2024 06:13

Mahkeme karar verdi: ABD'ye geçmek isteyen hapse girebilir

ABD'ye Teksas'tan yasa dışı girenler, kendilerini hapiste bulabilir. ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetimi ile Teksas eyaletini karşı karşıya getiren yasa dışı göç konusunda, Teksas eyaleti lehine karar verdi. Ülkeye yasadışı girdiğinden şüphelenilen göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören "Teksas Yasası"nın uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme karar verdi: ABD'ye geçmek isteyen hapse girebilir

ABD'de Biden yönetimi ile Teksas eyaletini karşı karşıya getiren göçmen krizine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Yüksek Mahkeme, Teksas eyaletinin çıkardığı, yasadışı giriş yaptığından şüphelenilen göçmenlerin gözaltına alınıp sorgulanmasını öngören yasanın uygulanmasına hükmetti.

ABD'de yasadışı göçmenlerin en sık giriş yaptığı eyalet Teksas.

Teksas eyaleti, yasadışı giriş yaptığından şüphelenilen göçmenlerin gözaltına alınıp sorgulanmasını öngören yasa çıkarmış, Biden yönetimi, yasaya karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz

Yüksek Mahkeme, önce Biden yönetimini haklı bularak Teksas yasasının uygulanmasını durdurdu.

Ancak bir gün sonra kendi kararını bozarak Teksas yasasının uygulanabileceğine hükmetti.

Böylece Teksas eyaleti, yasadışı giriş yaptığından şüphelendiği göçmenleri gözaltına alıp sorgulayabilecek.

Tartışmalara Elon Musk da katıldı

Biden'a yönelik yasa dışı göçmen eleştirine, iş insanı Elon Musk da katıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Musk, "Biden yönetiminin, kendi yapması gereken işi yapan Teksas'ı durdurmak için saldırganca yasal girişimde bulunması çılgınlık.

Biden'ın yasadışı göçmenlere yol açtığına inanmayan varsa, bu eylem onları ikna etmeli" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, sahip olduğu işletmelerini Teksas eyaletine taşımayı planlıyor.
 

ETİKETLER
ABD Meksika
Sıradaki Haber
İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:57
16 aylık bebeği ölüme terk etti, tatile gitti
06:47
Takla atan otomobil önce durağa sonra kamyonete çarptı
06:27
HIV tedavisinde umut veren gelişme: Gen düzenlemesi
06:22
Trump, ABC News ve sunucusuna dava açtı
06:13
İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü
06:12
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Endonezya'da balıkçı köyü tonlarca çöpün altında kaldı
Endonezya'da balıkçı köyü tonlarca çöpün altında kaldı
FOTO FOKUS
Kyrie Irving: Hiç yemeden içmeden 48 dakika oynamak hemen hemen mucize
Kyrie Irving: Hiç yemeden içmeden 48 dakika oynamak hemen hemen mucize
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ