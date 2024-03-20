Mahkeme karar verdi: ABD'ye geçmek isteyen hapse girebilir

ABD'de Biden yönetimi ile Teksas eyaletini karşı karşıya getiren göçmen krizine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.
Yüksek Mahkeme, Teksas eyaletinin çıkardığı, yasadışı giriş yaptığından şüphelenilen göçmenlerin gözaltına alınıp sorgulanmasını öngören yasanın uygulanmasına hükmetti.
ABD'de yasadışı göçmenlerin en sık giriş yaptığı eyalet Teksas.
Teksas eyaleti, yasadışı giriş yaptığından şüphelenilen göçmenlerin gözaltına alınıp sorgulanmasını öngören yasa çıkarmış, Biden yönetimi, yasaya karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, önce Biden yönetimini haklı bularak Teksas yasasının uygulanmasını durdurdu.
Ancak bir gün sonra kendi kararını bozarak Teksas yasasının uygulanabileceğine hükmetti.
Böylece Teksas eyaleti, yasadışı giriş yaptığından şüphelendiği göçmenleri gözaltına alıp sorgulayabilecek.
Tartışmalara Elon Musk da katıldı
Biden'a yönelik yasa dışı göçmen eleştirine, iş insanı Elon Musk da katıldı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Musk, "Biden yönetiminin, kendi yapması gereken işi yapan Teksas'ı durdurmak için saldırganca yasal girişimde bulunması çılgınlık.
Biden'ın yasadışı göçmenlere yol açtığına inanmayan varsa, bu eylem onları ikna etmeli" ifadelerini kullandı.
Elon Musk, sahip olduğu işletmelerini Teksas eyaletine taşımayı planlıyor.