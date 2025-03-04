Trudeau'dan "ABD, en yakın ortağı Kanada'ya ticaret savaşı başlattı" mesajı

Trudeau, başkent Ottawa’da kameralar karşısına çıkarak, ABD’nin Kanada’ya uyguladığı yüzde 25 gümrük vergilerini eleştirdi.

ABD’nin en yakın müttefiki ve ortağına karşı ticaret savaşı başlattığını belirten Trudeau, "Direkt olarak ABD’deki birine, Donald’a seslenmek istiyorum: Wall Street Journal'la aynı fikirde olmak benim alışkanlığım değil ama Donald, çok zeki bir adam olmana rağmen bunun çok aptalca bir şey olduğunu söylüyorlar." dedi.

Trudeau, Kanadalıların makul ve nazik olduğunu ancak ülkenin refahının tehlikede olduğu bir kavgadan ise geri adım atmayacaklarını söyledi.

ABD’nin uyguladığı yüzde 25’lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtti.

Trudeau, burada, "Doğrudan Amerikan halkına seslenmek istiyorum. Bunu istemiyoruz. Sizinle bir dost ve müttefik olarak çalışmak istiyoruz. Sizin de zarar görmenizi istemiyoruz, ancak hükümetiniz size bunu yapmayı seçti." diye seslendi.

Amerikalıların bu yeni gümrük tarifeleri nedeniyle işlerini kaybedeceğini, market alışverişi, benzin, araba ve ev için daha fazla para ödeyeceklerini değerlendiren Trudeau, ayrıca ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin Kanadalıları da etkileyeceği uyarısında bulundu.

Trudeau, "ABD’nin büyümesi ve refahı için ihtiyaç duyduğu bol miktardaki kritik minerallere, enerjiye, yapı malzemelerine ve gübrelere erişimi engellediler. ABD için yeni bir altın çağ başlatması gerekenler kendi gündemlerini sabote etmeyi seçtiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Durumu olduğundan daha basit göstermeyeceğim"

Öte yandan, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin Kanadalıları da etkileyeceği uyarısında bulunan Trudeau, "Şimdi Kanadalı vatandaşlarıma sesleniyorum; durumu olduğundan daha basit göstermeyeceğim. Birlik olup bunun üstesinden gelsek bile, bu zor olacak." dedi.

Trudeau, yeni gümrük vergilerinin olumsuz etkilerinin Kanadalı çalışanlar, iş yerleri ve işletmeler üzerinde hissedileceğini, ancak Kanada hükümetinin bu fırtınayı atlatabilmek için tüm araçları kullanacağı ve her türlü desteği sağlayacağı vaadinde bulundu.

Kanadalıların ABD halkına değil, ABD hükümetine kızgın olduğunun altını çizen Trudeau, Kanadalıların artık ABD'ye tatile gitmekten veya ABD ürünlerini kullanmaktan vazgeçeceğini söyledi.

Trudeau, ABD ile yapılacak spor müsabakaları için, "Evet, muhtemelen Amerikan marşını yuhalamaya devam edeceğiz, ancak Amerikalılara şunu söyleyeyim: Sizi yuhalamıyoruz, takımlarınızı yuhalamıyoruz, oyuncularınızı yuhalamıyoruz. Bize zarar vermek için tasarlanmış bir politikayı yuhalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte odak noktalarının bu yeni tarifelerin mümkün olan en kısa sürede kaldırılması olacağını belirten Trudeau, ABD ile söz konusu gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldırma konusunda her zaman görüşmelere açık olduğunu da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, küresel bir ticaret savaşının kapısını aralamıştı

ABD, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başladı.