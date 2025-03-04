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Dünya
AA 04.03.2025 20:01

Pakistan'da askeri tesise intihar saldırıları düzenlendi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesindeki bir askeri tesise intihar saldırıları düzenlendi.

Pakistan'da askeri tesise intihar saldırıları düzenlendi
[Temsili fotoğraf: AFP]

Yerel yetkililer, 2 intihar saldırısının da Bannu'da, çoğunlukla güvenlik güçlerinin ofis ve evlerinin bulunduğu askeri alanın duvarına yakın bir bölgede gerçekleştiğini aktardı.

Patlamaların ardından duvarda açılan gedikten alana giren diğer saldırganların etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, operasyonların devam ettiğini ifade etti.

Yetkililer, saldırılarda ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin detay vermedi.

Öte yandan söz konusu saldırıyı Pakistan Talibanı'nın üstlendiği belirtildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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