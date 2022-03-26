Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere pek çok şehrine saldırıları devam ediyor.

Güvenli kent ilan edilen Lviv, Rus füzelerinin hedefi oldu. Saldırıların ardından şehirde sirenler çaldı.

Lviv'de yaşayanlar yeni saldırı ihtimaline karşı sığınaklara indi.

AFAD yetkilileri de sığınakta

TRT Haber ekibi, saldırılar sonrası sivillerin sığındığı bir kiliseyi görüntüledi.

Bölgede görev yapan AFAD yetkilileri de sığınağa indi.

Yetkililer yeni saldırılar olabileceği konusunda Lviv halkını uyardı.

Lviv'de art arda patlamalar: Tehlike devam ediyor

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu.

Patlamalarda en az 5 kişi yaralandı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de yakıt deposunun vurulmasının ardından bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

Sadovyi, açıklamasında “Lviv yakınlarına bir saldırı daha yapıldı. Sonucunda 3 büyük patlama meydana geldi. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor.” ifadesini kullandı.