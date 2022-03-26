Ukrayna-Polonya sınırına yakın şehir Lviv'de bir konser düzenlendi.

Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konserde sahne alan Lviv Ulusal Müzik Akademisi Orkestrası sanatçıları, hava saldırısı alarmının ardından sığınaklara indi.

Konseri izleyen yüzlerce kişi de siren seslerinin ardından meydandan ayrılarak güvenli alanlara yöneldi. Sirenlerden kısa bir süre sonra ise Lviv’de patlama sesleri yankılandı.

Lviv'de art arda patlamalar: Tehlike devam ediyor

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu.

Patlamalarda en az 5 kişi yaralandı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de yakıt deposunun vurulmasının ardından bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

Sadovyi, açıklamasında “Lviv yakınlarına bir saldırı daha yapıldı. Sonucunda 3 büyük patlama meydana geldi. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor.” ifadesini kullandı.