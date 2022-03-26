Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan yanıt gecikmedi: Biden tedavi olsa iyi olur
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "kasap" diyen ABD Başkanı Biden’a tepki gösterdi. Volodin, "Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur" dedi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın ABD Başkanı Biden gibi davranabileceğini söyledi.
Biden’ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, “ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam.” yorumunu yaptı.
"Putin bir kasap"
NATO toplantısı için Avrupa’ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için “kasap” ifadesini kullanmıştı.
Etiketler: Vladimir Putin Joe Biden ABD Rusya
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