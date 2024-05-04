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Dünya
TRT Haber 04.05.2024 17:55

TRT Arabi Kameramanı dünyaya seslendi: Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim

İsrail ordusunun saldırısında ayağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Şehade, tedavi gördüğü hastaneden dünyaya seslendi. "Uluslararası kanunları koyanlar bunun sorumluluğunu almalı. Gazetecileri savunmalı" diyen Şehade, sahadaki meslektaşlarına güçlü olun kameralarınızı terk etmeyin çağrısı yaptı.

İsrail saldırılarının hedefi oldu, saldırıda bir bacağını kaybetti. Ancak yaşadığı acı onu durduramadı.

TRT Arabi Kameramani Şami Şehade, "Tek ayak olsam da bastonla kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim." dedi.

TRT Arapça kameramanı Şehade: Gerçekleri aktarmaya devam edeceğim
TRT Arapça kameramanı Şehade: Gerçekleri aktarmaya devam edeceğim

"Gazeteci de bir insan"

TRT Arabi kameramanı Sami Şehade, Basın Özgürlüğü Günü'nde tedavi gördüğü hastaneden dünyaya seslendi:

"Mesajım dünyanın harekete geçmesi yönünde. Gazetecilere daha fazla koruma sağlanması gerekiyor. Uluslararası kanunları koyanlar bunun sorumluluğunu almalı. Gazetecileri savunmalı. Çünkü gazeteci de bir insan. Buradaki gazeteciler için de dünyanın diğer yerlerindeki gazeteciler için olduğu gibi hukukun gözetilmesi lazım. Böylece yaralanan son gazeteci ben olmuş olayım."

"İşlenen bu suçları belgelemeniz ve dünyaya yaymanız lazım"

Sahadaki meslektaşlarına da çağrıda bulundu:

"Sahadaki meslektaşlarıma mesajım kendinize dikkat edin. Lütfen güçlü olun. Kameralarınızı terk etmeyin. İsrail ordusunun işlettiği bütün katliamlara gazetecilere ve halka yönelik katliamlarına rağmen siz hakikatin gözü olarak kalacaksınız. İşlenen bu suçları belgelemeniz ve dünyaya yaymanız lazım."

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TRT Arabi Kameramanı dünyaya seslendi: Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim
TRT Arabi Kameramanı dünyaya seslendi: Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim
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