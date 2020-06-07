Libya hükümeti Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki Hadba bölgesine önceden tuzaklanan mayının patlaması sonucu aynı aileden yaralananların olduğu kaydedildi.

Yaralıların sayısı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, İçişleri Bakanlığına "bölgeye sivillerin geri dönüşünü durdurma çağrısı" yapıldı.

Açıklamada, bu tür patlamaların son günlerde arttığı kaydedildi.

Hafter milisleri bubi tuzakları kurmuştu

Hafter milisleri, başkentin güneyindeki sivil yaşam alanlarından kaçmadan önce bubi tuzakları kurmuş ve mayınlar yerleştirmiş, mayınların temizlenmesi esnasında yaşanan patlamalar sonucu Libya ordusuna mensup bazı patlayıcı ve mayın uzmanları yaralanmıştı.