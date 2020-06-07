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Ukrayna'da COVID-19 vaka sayısı 27 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AFP]
Ukrayna'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 26 bin 999'a, ölü sayısı 788'e yükseldi.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, başkent Kiev'de düzenlediği brifingde, ülkesindeki COVID-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Stepanov, son 24 saatte 485 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 26 bin 999'a yükseldiğini bildirdi.
Vakalardan bin 932'sinin çocuk ve 5 bin 50'sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, ölü sayısının 11 artarak 788'e, iyileşen sayısının da 242 artarak 12 bin 54'e çıktığını aktardı.
Ülkede, 14 binden fazla COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.
Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını UkraynaSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 14:48
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