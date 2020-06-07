Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, başkent Kiev'de düzenlediği brifingde, ülkesindeki COVID-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stepanov, son 24 saatte 485 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 26 bin 999'a yükseldiğini bildirdi.

Vakalardan bin 932'sinin çocuk ve 5 bin 50'sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, ölü sayısının 11 artarak 788'e, iyileşen sayısının da 242 artarak 12 bin 54'e çıktığını aktardı.

Ülkede, 14 binden fazla COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.