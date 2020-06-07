İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İyad Hallak'ın (32) 30 Mart'ta Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde şehit edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İyad'ın şehit edildiği saldırıyla ilgili bakanlarına "kapsamlı bir soruşturma" yapılması talimatı veren Netanyahu, "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hallak, İsrail polisince açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi

İyad Hayri Hallak (32), 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.