Kyodo ajansının haberine göre, 1995'te başkent metrosuna sinir gazı saldırısı düzenleyen "Aum Şinrikyo" üyesi 57 yaşındaki Makoto'nun mahkumiyeti sona erdi. Yaklaşık 9 yıllık hapis cezasının tamamını yatan Makoto, cezaevinden salıverildi.

Saldırı sonrası yaklaşık 17 yıl kaçan ve 2011'de polise teslim olan Makoto, 2014'te yargılandığı 3 ayrı davada toplamda 9 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme, Makoto'nun temyiz başvurusunu 2016'da reddetmişti.

[Fotoğraf: Saldırının yapıldığı Kasumigaseki İstasyonu çıkışı 1995]

Saldırıda vagonlara sinir gazı salındı

Aum örgütü, 20 Mart 1995'te, başkentte devlet binalarının ve hükümet kuruluşlarının bulunduğu Kasumigaseki dahil farklı istasyonlara saldırmıştı.

Vagonlara sinir gazı salınan saldırıda, 14 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Yaralananlar, travma sonrası stres bozukluğu yaşadı.

Ocak 2018'de çok sayıda cinayetten hüküm giyen Aum'un kurucusu Asaharo Şoko, örgütün 12 üyesiyle Temmuz 2018'de asılarak idam edildi.

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı (PSIA), örgütün 3'e bölündüğünü ve ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda "halen aktif" olduğunu bildiriyor.