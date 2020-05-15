Japonya'da Tokyo Valisi Koike Yuriko, olağanüstü hal (OHAL) şartlarının sürdüğü başkentte COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesi ve normale dönüşe yönelik yol haritasını açıkladı.

Yol haritasının ana hatlarını 3 maddeye bağlayan Koike, Tokyo'da günlük vakaların 20'nin altına düşmesi, izi sürülemeyen yeni vakaların günlük oranda yüzde 50'nin altında inmesi ve haftalık yeni vakaların bir önceki haftadan daha az olması durumunda normalleşme sürecinin başlatılabileceğini söyledi.

Koike, "Bu üç gösterge, hedeflerin altında gerçekleşirse kapsamlı bir değerlendirme yaparak 'evde kal' çağrılarını ve işlerin askıya alınması taleplerini hafifleteceğiz" dedi.

"Tokyo halen bir salgın krizinin ortasında"

Tokyo'nun halen bir salgın krizinin ortasında bulunduğunu belirten Koike, virüs vakalarının sınırı aşarak yeniden yükseliş trendi göstermesi halinde "Tokyo alarmı" ismini verdiği bazı özel şartların devreye alınacağını söyledi.

Başbakan Abe Şinzo, ay sonuna dek sürmesi planlanan OHAL'in dün ülke genelinde 39 bölgede kaldırıldığını, Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Çiba, Kanagawa, Saitama ve Hyogo'da ise sürdüğünü açıklamıştı.

Vaka sayısı 17 bin sınırında

Japonya'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 50 artarak 16 bin 965'e, ölü sayısı 16 artışla 742'ye yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 5 bin 36, Osaka'da 1768, Kanagawa'da 1249, Hokkaido'da 999, Saitama'da 976, Çiba'da 884'e ulaştı.