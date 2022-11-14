Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokayev'den İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, mesajında, İstanbul'da meydana gelen terör eylemi sonucunda günahsız insanların hayatını kaybettiğine ilişkin haberi derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Tokayev, mesajında "Böylesine zor bir zamanda kardeş Türk halkının acısını tüm samimiyetimizle paylaşıyor, size ve yakınlarını kaybeden ailelere Kazakistan halkı ve kendi adıma taziyelerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Kazakistan
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