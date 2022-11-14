Georgia'daki seçimlerin sonucu Demokratlar'ın Kongre'deki elini de güçlendirebilir.

Nevada'da Demokrat aday Catherine Cortez Masto'nun eski başkan Donald Trump tarafından desteklenen Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı geride bırakmasının ardından Demokratlar, Senato'da çoğunluğu garantiledi. Böylece Demokratlar ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oy kullanması sayesinde Senato'da üstnlük sağladı.

Georgia'da Demokrat Senatör Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker, Senato koltuğu için 6 Aralık'ta ikinci tura gidecek.

Demokratlar bu seçimde kazanırlarsa komiteler, tasarılar ve yargı kararları konusunda hakimiyetlerini güçlendirecekler.

ABD Başkanı Joe Biden dün Kamboçya'da düzenlenen Güneydoğu Asya hükümet başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Şimdi Georgia eyaletine odaklanıyoruz. Bulunduğumuz nokta konusunda kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.

Öte yandan Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar 206 sandalye kazandı ancak çoğunluk için 218 sandalye kazanılması gerekiyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ni hangi partinin kontrol edeceğinin belirlenmesi birkaç gün sürebilir.