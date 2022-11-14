Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Vietnam Başbakanı Minh Chınh, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Vietnam News'in haberine göre; görüşmede, taraflar, mesleki eğitim ve profesyonel insan kaynakları değişiminde iş birliğini genişletme konusunda mutabakata varırken savunma, enerji ve iş gücü konularında da bir dizi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma basın toplantısında duyurulurken, Başbakan Chınh, Scholz'un ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamaya işaret ettiğini vurgulayarak, bunun stratejik ittifak ve iş birliğinin genişletilmesine de imkan tanıdığını dile getirdi.

Vietnam'ın Güney Asya'da Almanya'nın en büyük ticari ortağı olduğuna dikkati çeken Chınh, COVID-19'la mücadelede desteklerinden ötürü Almanya'ya teşekkür etti.

Chınh, tarafların siyasi güveni, sürdürülebilir gelişme ve ekonomik iyileşmeyi desteklemekle küresel zorluklarda beraber, yakın ve etkili davranışlar sergilemek konusunda görüş birliğine vardıklarını aktardı.

Alman hükümetine Vietnam'a dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve imalat sanayisi gibi alanlara yatırım yapmaları konusunda şirketleri cesaretlendirmesi tavsiyesinde bulunduğunu aktaran Chınh, iki ülkenin bölgesel ve küresel organizasyonlarda birbirlerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Almanya-Vietnam iş birliği

Almanya Başbakanı Scholz ise son 10 yılda ülkelerin stratejik ortaklık kurduğunu ve bu süreçle Almanya'nın Vietnam'da çok sayıda önemli işi üstlendiğini ifade etti.

İki ülkenin mesleki eğitim ve profesyonel insan kaynakları alışverişinde yakın iş birliği yaptığını kaydeden Scholz, Vietnam'ı çevreyi koruma ve karbon salınım hedeflerine ulaşmasında desteklemek istediklerini belirtti.

Vietnam'da faaliyet gösteren yaklaşık 500 Alman şirketin yüzde 80'i imalat sanayisinde iş yürütüyor.

Almanya, 7.8 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Vietnam'ın AB'deki ikinci büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.