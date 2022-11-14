New York Times, Aralık ayında düzenlenen kapalı bir kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray'ın FBI'ın yasaklı İsrail casus yazılım programı Pegasus için bir lisans satın aldığını itraf ettiğini yazdı.

Wray başlangıçta güçlü telefon hackleme programının 2018'de satın alındığını iddia ederken, New York Times tarafından görülen dahili ajans belgeleri ve mahkeme kayıtları, bazı ajanların bunu kullanmayı planladığını ortaya koydu.

Mahkeme belgeleri ayrıca FBI'ın gelecekte Pegasus'u kullanmayı veya benzer bir bilgisayar korsanlığı aracı kullanmayı tamamen reddetmediğini gösteriyor.

Pegasus, kullanıcının hedefin telefonunu uzaktan kontrol etmesine, mesajlara, kişilere, mikrofona ve kameraya bilgisi dışında erişmesine izin veriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen yıl Pegasus'un geliştiricisi NSO Group'u kara listeye alarak ABD şirketlerinin onunla iş yapmasını yasaklamıştı.

Kongrenin, devlet kurumlarının Pegasus ve Phantom gibi yabancı ticari casus yazılım araçlarını kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladığı bildiriliyor.