Timsah, nehre giren kadının kolunu kopardı

Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Orlando yakınlarındaki Little Big Econ Eyalet Ormanı'nda meydana geldi.

Erkek arkadaşı ve en yakın arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan kadın, serinlemek amacıyla Econlockhatchee Nehri'ne girdi.

Yaklaşık bir metre derinlikteki suda diz çökmüş halde durdukları sırada aniden ortaya çıkan dev bir timsah kadına saldırdı.

Saldırı sırasında timsah kadının kollarını hedef alırken, erkek arkadaşı kadını kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Acil çağrı merkezine (911) ulaşan ihbar kayıtlarında, arkadaşları kadını kurtarmak için çabalarken arka planda çığlıkların yükseldiği duyuldu.

Ağır yaralanan kadın, kurtarma ekipleri hastaneye ulaştıramadan olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkililer, ailesine henüz ulaşılamadığı gerekçesiyle kurbanın kimliğini açıklamadı.

Bölgedeki iki dev timsah yakalandı

Olayın ardından harekete geçen eyalet şerif yardımcıları ve profesyonel bir timsah avcısı, nehirde saldırının gerçekleştiği noktanın yakınlarında görülen iki timsahı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Timsahlardan birinin yaklaşık 4 metre (13 fit), diğerinin ise 3,6 metre (12 fit) uzunluğunda olduğu bildirildi. Kadına hangi hayvanın saldırdığını kesin olarak belirlemek amacıyla timsahlardan alınan DNA örnekleri eyalet laboratuvarına gönderildi.

Yetkililer, saldırının kesin nedeninin henüz bilinmediğini ancak timsahların çiftleşme döneminin sonuna gelindiği için bu mevsimde oldukça korumacı ve saldırgan olabildiklerini belirtti.

Ayrıca eyalet genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle nehir sularının çok düşük seviyede seyretmesinin de hayvanların hareket alanını daralttığı kaydedildi.

Florida'da timsahların ciddi yaralanmalara yol açtığı vakaların nadir görüldüğü ifade edilse de, bu olayın eyaletin orta kesimlerinde son bir hafta içinde bildirilen üçüncü timsah saldırısı olduğu aktarıldı.