Yapay zeka destekli dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar dolar

Ocak ve şubat aylarında 5 bin 173 yetişkinle yapılan anket verileri, ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 6'sına denk gelen yaklaşık 15 million kişinin geçen yıl dolandırıldığını gösteriyor.

Mağdurların beyanlarına dayanan araştırmada, yapay zeka kullanımının tespit edilmesinin zorluğu nedeniyle gerçek oranın daha yüksek olabileceği vurgulanıyor.

Mali zararın boyutu Fortune 500 şirketleriyle yarışıyor

Stop Scams Alliance Kurucusu ve Üst Yöneticisi Ken Westbrook, dolandırıcıların organize suç şebekeleri olarak hareket ettiğini ve teknolojiyi kitlesel saldırılar için kullandığını belirtti.

Westbrook, ABD'de geçen yıl dolandırıcılık nedeniyle yaşanan toplam maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığını, bu tutarın küresel bir hava yolu şirketinin yıllık gelirine eş değer olduğunu ifade etti.

Araştırma, ABD'deki resmi kurumların verileri ile gerçek kayıplar arasındaki büyük farkı da ortaya koydu. Katılımcıların bildirdiği toplam zarar, Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) iletilen şikayetlerdeki tutarın yaklaşık dört katına ulaştı.

Uzmanlar, resmi makamlara bildirilmeyen vakalar nedeniyle sorunun boyutunun tam olarak ölçülemediğini ve bu durumun mücadele kaynaklarının yetersiz kalmasına yol açtığını kaydediyor.

Psikolojik etkisi maddi zarardan daha ağır

Ankete katılanların yüzde 75'i dolandırılmanın ruh sağlıkları ve esenlikleri üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını beyan etti. Westbrook, raporda yer alan "Dolandırıcılığın duygusal etkisi, finansal etkisinden daha yaralayıcı olabilir" tespitine dikkat çekerek kurbanların yaşadığı psikolojik çöküntünün derinliğine işaret etti.

Araştırmanın öne çıkan diğer verileri ise şu şekilde sıralandı:

Her 4 Amerikalıdan 1'i yetişkinlik hayatının bir döneminde dolandırıldığını belirtiyor.

Mağdurların yüzde 21'i dolandırıcılık nedeniyle ciddi, yüzde 46'sı ise orta düzeyde finansal zorluk yaşadı.

En yaygın dolandırıcılık yöntemlerinin başında yüzde 40 ile sahte web siteleri geliyor. Telefon, kısa mesaj ve e-posta ise vakaların yaklaşık yarısında araç olarak kullanılıyor.

Dolandırıcılık oranları düşük gelirliler, azınlıklar ve lisans derecesi olmayan yetişkinler arasında daha yüksek seyrediyor.