Netflix'i dolandıran Hollywood yönetmenine hapis cezası

Bir bilimkurgu dizisini tamamlaması için Netflix tarafından kendisine sağlanan fonları lüks araçlar, kripto para ve kişisel harcamaları için kullanmakla suçlanan 48 yaşındaki yönetmen, federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkum oldu.

2013 yapımı "47 Ronin" filmiyle tanınan Rinsch, normal şartlarda 90 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaydı ancak mahkemenin hafifletici nedenleri gözeterek daha az bir ceza vermesi bekleniyordu.

New York'taki federal mahkemenin yargıcı Jed S. Rakoff, hapis cezasının yanı sıra Rinsch'in tahliyesinin ardından üç yıl boyunca adli kontrol altında tutulmasına, 11 milyon dolar tazminat ödemesine ve 700 dolar para cezasına hükmetti.

Karar açıklanmadan önce mahkemede söz alan Rinsch, işlediği suçlar nedeniyle özür dileyerek sorumluluğu kabul ettiğini belirtti. ABD Savcısı, verilen cezanın dolandırıcılığa karşı caydırıcı bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti.

Dizi bütçesini şahsi hesabına aktardı

Savcılık, Netflix'in Rinsch'e başlangıçta "White Horse" adı verilen ancak hiçbir zaman tamamlanmayan bilimkurgu dizisi için yaklaşık 55 milyon dolar ödediğini, bu tutarın 11 milyon dolarının ise yönetmen tarafından yapımı tamamlamak gerekçesiyle talep edildiğini açıkladı.

Soruşturma verilerine göre Rinsch, bu parayı yapım yerine kişisel hesabına aktararak riskli yatırımlara yönlendirdi ve birkaç ay içinde paranın yarısını kaybetti.

Kalan fonları kripto para birimlerine yatıran yönetmenin; Rolls-Royce marka lüks araçlar, Ferrari, yüz binlerce dolarlık lüks yataklar ve tasarım kıyafetler satın aldığı belirlendi.

New York'ta bir hafta süren dava boyunca tanık olarak dinlenen Netflix yöneticileri, proje için yalnızca tek bir sezon üzerinde anlaştıklarını ancak Rinsch'in bunu hiçbir zaman teslim etmediğini kaydetti.

Ceza davası sanıkları için nadir görülen bir adımla kürsüye çıkan Rinsch ise yaşananların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savundu ve paranın salgın döneminde prodüksiyonun devamlılığını sağlamak amacıyla gönderildiğini ileri sürdü.

New York Times'ın haberine göre arkadaşları ve meslektaşları, Rinsch'in Netflix ile sözleşme imzaladıktan kısa bir süre sonra dengesiz davranışlar sergilemeye başladığını bildirdi.

Çevresindekiler, yönetmenin yıldırım düşmelerini ve volkanik patlamaları tahmin edebileceğini öne sürdüğünü ve COVID-19'un gizli bir aktarım mekanizmasını bildiğini iddia ettiğini aktardı.