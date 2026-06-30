İngiltere, mültecilerden 10 bin strelin ödeme isteyecek

Salı günü parlamentoya sunulan yeni Göç ve Sığınma Yasa Tasarısı kapsamında yer alan düzenleme, yeterli gelire ulaşan yetişkinlerin bu tutarı zaman içinde taksitlerle ödemesini zorunlu kılıyor.

İngiltere'de çalışma hakkı bulunan sığınmacıları kapsayan bu borç, kişilerin ülkede kalıcı yerleşim hakkı elde edebilmesinden önce tamamen kapatılacak.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, sığınma desteğinin bir hak olmasının yanında bir sorumluluk da taşıdığını belirterek, insanların katkı sağlayacak duruma geldiklerinde İngiliz halkının cömertliğini geri ödemelerini beklediklerini ifade etti.

Tasarıya göre, sığınma başvurusu reddedilen ancak ülkede kalan kişilerden de gelirleri belirlenen eşiği yakaladığı takdirde bu masraflar tahsil edilecek.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede geçen yıl sığınmacıların desteklenmesi için yaklaşık 4 milyar sterlin harcandı.

Kamu binalarında bir sığınmacının bir gecelik barınma maliyeti ortalama 23,25 sterlin iken, otellerde bu tutar 144 sterline ulaşıyor. Haftalık cep harçlığı ödemeleri ise kişi başına 9,95 ile 49,18 sterlin arasında değişiyor.

Mülteci Konseyi gibi sivil toplum kuruluşları planı mültecilere ek bir vergi olarak nitelendirip adaletsiz bulurken, Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevinden uzmanlar ise mülteciler arasındaki düşük istihdam oranı nedeniyle hükümetin hedeflediği geliri toplamasının zor olduğunu belirtiyor.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti ise İşçi Partisi hükümetinin bu politikayı kendilerinden kopyaladığını savunuyor.