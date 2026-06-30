  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 30.06.2026 08:11

İngiltere, mültecilerden 10 bin strelin ödeme isteyecek

İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin, çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören planı açıkladı.

İngiltere, mültecilerden 10 bin strelin ödeme isteyecek

Salı günü parlamentoya sunulan yeni Göç ve Sığınma Yasa Tasarısı kapsamında yer alan düzenleme, yeterli gelire ulaşan yetişkinlerin bu tutarı zaman içinde taksitlerle ödemesini zorunlu kılıyor.

İngiltere'de çalışma hakkı bulunan sığınmacıları kapsayan bu borç, kişilerin ülkede kalıcı yerleşim hakkı elde edebilmesinden önce tamamen kapatılacak.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, sığınma desteğinin bir hak olmasının yanında bir sorumluluk da taşıdığını belirterek, insanların katkı sağlayacak duruma geldiklerinde İngiliz halkının cömertliğini geri ödemelerini beklediklerini ifade etti.

Tasarıya göre, sığınma başvurusu reddedilen ancak ülkede kalan kişilerden de gelirleri belirlenen eşiği yakaladığı takdirde bu masraflar tahsil edilecek.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede geçen yıl sığınmacıların desteklenmesi için yaklaşık 4 milyar sterlin harcandı.

Kamu binalarında bir sığınmacının bir gecelik barınma maliyeti ortalama 23,25 sterlin iken, otellerde bu tutar 144 sterline ulaşıyor. Haftalık cep harçlığı ödemeleri ise kişi başına 9,95 ile 49,18 sterlin arasında değişiyor.

Mülteci Konseyi gibi sivil toplum kuruluşları planı mültecilere ek bir vergi olarak nitelendirip adaletsiz bulurken, Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevinden uzmanlar ise mülteciler arasındaki düşük istihdam oranı nedeniyle hükümetin hedeflediği geliri toplamasının zor olduğunu belirtiyor.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti ise İşçi Partisi hükümetinin bu politikayı kendilerinden kopyaladığını savunuyor.

ETİKETLER
İngiltere Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
ABD'nin İsrail'e Gazze'nin yeniden imarı için gerekli koşulları içeren bir belge sunduğu iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:55
Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek
09:55
Altının gramı 6 bin 32 liradan işlem görüyor
09:47
Memur ve emeklinin zam oranı ne kadar olacak?
09:39
3 ilde zehir taciri 54 kişi gözaltına alındı
09:38
ASELSAN'ın milli üretim gücü katlanıyor
09:37
Filistinli yetkili: İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor
Soykırımcı İsrail’in ateşkese rağmen Han Yunus’a düzenlediği saldırıda büyük yıkım oluştu
Soykırımcı İsrail’in ateşkese rağmen Han Yunus’a düzenlediği saldırıda büyük yıkım oluştu
FOTO FOKUS
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ