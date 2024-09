TikTok'un viral akımı, dolandırıcılık suçlamasına dönüştü

Geçtiğimiz hafta sonu, TikTok'ta viral olan videolar, Chase Bank'a ait ATM'lerden bedava para almanın bir yolunu gösterdiğini iddia etti. Bu yöntem, kullanıcının aslında sahip olmadığı büyük miktarda bir çeki yatırıp, resmi işlemler tamamlanmadan önce daha küçük ancak kayda değer bir miktar para çekmesini içeriyordu. Gerçekte ise bu "hata" dolandırıcılık olarak biliniyor ve JP Morgan Chase, bu suçu işleyen kişileri yetkililere ihbar ettiğini doğruladı.

Chase sözcüsü, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, "Her dolandırıcılık vakasında olduğu gibi, durumu içsel olarak inceliyor ve uygun gördüğümüzde kolluk kuvvetlerine yönlendiriyoruz. Çevrimiçi ne görürseniz görün, sahte bir çek yatırmak ve bu parayı hesabınızdan çekmek dolandırıcılıktır, çok basit" dedi.

Bu yöntemi kaç kişinin denediği tam olarak belli olmasa da, Journal bu sayının "binlerce" olduğunu belirtiyor. Viral olan bu meme o kadar popüler hale geldi ki, TikTok'ta bu "hata" hakkında yapılan videoları on milyonlarca kişi izledi.

"unlimited money glitch"



Don’t believe the TikTok trend, check fraud is a serious crime. You will be prosecuted. If it sounds too good to be true...