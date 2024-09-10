Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Gizmodo 10.09.2024 06:41

TikTok'un viral akımı, dolandırıcılık suçlamasına dönüştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde viral olan bir TikTok akımı, birçok kullanıcının hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

TikTok'un viral akımı, dolandırıcılık suçlamasına dönüştü

Geçtiğimiz hafta sonu, TikTok'ta viral olan videolar, Chase Bank'a ait ATM'lerden bedava para almanın bir yolunu gösterdiğini iddia etti. Bu yöntem, kullanıcının aslında sahip olmadığı büyük miktarda bir çeki yatırıp, resmi işlemler tamamlanmadan önce daha küçük ancak kayda değer bir miktar para çekmesini içeriyordu. Gerçekte ise bu "hata" dolandırıcılık olarak biliniyor ve JP Morgan Chase, bu suçu işleyen kişileri yetkililere ihbar ettiğini doğruladı.

"Bu bir dolandırıcılık"

Chase sözcüsü, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, "Her dolandırıcılık vakasında olduğu gibi, durumu içsel olarak inceliyor ve uygun gördüğümüzde kolluk kuvvetlerine yönlendiriyoruz. Çevrimiçi ne görürseniz görün, sahte bir çek yatırmak ve bu parayı hesabınızdan çekmek dolandırıcılıktır, çok basit" dedi. 

Bu yöntemi kaç kişinin denediği tam olarak belli olmasa da, Journal bu sayının "binlerce" olduğunu belirtiyor. Viral olan bu meme o kadar popüler hale geldi ki, TikTok'ta bu "hata" hakkında yapılan videoları on milyonlarca kişi izledi.

 

ABD Posta Denetleme Servisi de bu hafta başında "sınırsız para hilesi" hakkında bir tweet atarak, dolandırıcılıkla ilgili şüphelerini dile getirdi. Hesap, "TikTok trendine inanmayın, çek dolandırıcılığı ciddi bir suçtur. Yargılanırsınız. Eğer kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa..." diyerek kullanıcıları uyardı.

ETİKETLER
ABD Dolandırıcılık TikTok
Sıradaki Haber
Portekiz'de cezaevinden firar eden 5 mahkum için uluslararası alarm verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:49
Gözler Trump-Harris münazarasında
07:52
Ölümden ve polisten kaçan manda ünlü oldu
07:27
Bakteriler, mevsim değişimini öngörerek hazırlık yapıyor
07:20
Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk kayboldu
07:17
İsviçre Alpleri'nde heyecan verici keşif: 2 bin yıllık Roma askeri kampı bulundu
07:09
Yarasaların azalması, bebek ölümlerini artırıyor
Paris 2024'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi
Paris 2024'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi
FOTO FOKUS
120 kiloluk hastaya robotla böbrek nakli
120 kiloluk hastaya robotla böbrek nakli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ