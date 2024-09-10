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Dünya
AA 10.09.2024 06:37

Portekiz'de cezaevinden firar eden 5 mahkum için uluslararası alarm verildi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan bir cezaevinden 5 mahkum firar etti. Yetkililer, firarilerin 'çok tehlikeli' olduğunu, özgürlük için her şeyi yapabileceklerini ve şiddete yatkın olduklarını duyurdu.

Portekiz'de cezaevinden firar eden 5 mahkum için uluslararası alarm verildi
[Fotograf: AA]

Lizbon'daki cezaevinden 7 Eylül tarihinde 2 Portekizli, 1 Arjantinli, 1 İngiliz ve 1 Gürcü olmak üzere 5 mahkum firar etti. İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri Manuel Vieira, haklarında 7 ila 25 yıl hapis cezası bulunan firarilerin 'çok tehlikeli' olduklarını belirtti.

Mahkummlar için alarm verildi

Ülke içindeki tüm güvenlik sistemleri aktif duruma geçirildi. İnterpol ve Europol'a gerekli bilgiler verildi. Uluslararası arama ve tutuklama emrinin çıkarıldığı açıklandı.

Portekiz hükümeti yetkilisi, "Şu anda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilginin dolaşımı konusunda oldukça rahatız. Yapılabilecek her şey yapılıyor." açıklamasında bulundu. Şu aşamada sınırların kapatılmasına gerek olmadığı bildirildi.

"Uyuşturucu kaçakçılığı", "kara para aklama", "hırsızlık", "adam kaçırma", "gasp ve suç örgütü üyeliği"nden hüküm giyen firari mahkumların kimlikleri Fernando Ribeiro Ferreira, Rodolf Jose Lohrmann, Mark Cameron Roscaleer, Fabio Fernandes Santos Loureiro ve Shergili Farjiani olarak açıklandı.

"Özgürlük için her şeyi yapabilirler"

Portekiz Polis Teşkilatı Genel Müdürü Luis Neves de firari mahkumların özgürlük için her şeyi yapabilecekleri, tehlikeli ve şiddete yatkın oldukları uyarısında bulundu.

Hükümlülerin cezaevinin duvarına dışarıdan konulan merdiveni kullanarak firar ettikleri, cezaevi yetkilileri hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Vale de Judeus, uzun süre hüküm giyen ve çok sayıda yabancı mahkumun da tutulduğu büyük cezaevi olarak biliniyor. 

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