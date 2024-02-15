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Dünya
Reuters 15.02.2024 07:09

TikTok, dezenformasyon ile mücadele etme kararı aldı

Siyasi dezenformasyon iddialarıyla gündeme gelen TikTok, bu duruma bir çözüm bulmaya karar verdi. Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde seçim güvenliğini sağlamak adına dezenformasyon raporları yayınlayacak.

TikTok, dezenformasyon ile mücadele etme kararı aldı

ByteDance'in sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde sahte haberlere karşı mücadelesini 27 ülkede yerel dil uygulamasıyla artıracağını söyledi.

Tiktok, bireysel yerel dil "seçim merkezlerinin" ilk olarak 2021'de başlatılan ve geçen yıl Yunanistan, Hollanda, Polonya, Slovakya ve İspanya'nın sandık başına gitmesiyle hızlanan çalışmalara dayandığını söyledi.

Uygulama, Avrupalıları seçim süreci hakkında daha iyi bilgilendirmek için tasarlandı.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve politikacılar, yanlış bilgilerin yayılmasından ve yapay zeka tarafından oluşturulan deepfake'lerin seçimleri ve özellikle sosyal medya platformlarının rolünü etkilemek için kullanılmasından endişe duyuyor .

Şirket, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yaklaşık yüzde 30'unun TikTok kullandığını söyledi.

TikTok'un Güvenlik Başkanı Kevin Morgan bir blog yazısında, "Gelecek ay, insanların gerçeği kurgudan kolayca ayırabilmesini sağlamak için 27 AB üye ülkesinin her biri için uygulama içi yerel dilde bir Seçim Merkezi başlatacağız. Yerel seçim komisyonları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışan bu Seçim Merkezleri, topluluğumuzun güvenilir ve yetkili bilgileri bulabileceği bir yer olacak" dedi.

Şirket, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak için önümüzdeki aylarda özel dezenformasyon raporları sunacak.

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