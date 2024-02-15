ChatGPT artık kullanıcılarla yapılan belirli konuşmaları hatırlayabiliyor

OpenAI, test edilen yeni bir teknoloji ile, kullanıcıların sohbet robotunda kendilerini tekrar etmek zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Yeni hafıza özelliği sayesinde kullanıcılar, yapay zeka aracıyla yaptıkları konuşmalardan belirli şeyleri hatırlamak için ChatGPT'yi kullanabilir, hatta ayrıntıları kendi başına almasına izin vererek daha kişiselleştirilmiş bir asistan haline gelmesini sağlayabilir.

Geçmiş konuşmaların bu bağlamının, sohbet botunun kullanıcılara daha iyi yanıt vermesini sağlayacağını belirten şirket, yapay zeka aracının hafızasının daha fazla kullanımla gelişeceğini de sözlerine ekledi.

Hafiza kontrolü kullanıcıda olacak

Şirket, kullanıcıların yapay zekalı sohbet botunun konuşma geçmişindeki ayrıntıları ne ölçüde hatırlamasını istediklerini de kontrol edebileceklerini belirtti.

OpenAI, "ChatGPT'nin hafızasının kontrolü sizde. Ona açıkça bir şeyi hatırlamasını söyleyebilir, hatırladıklarını sorabilir ve sohbet sırasında ya da ayarlar aracılığıyla unutmasını söyleyebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Yapay zeka şirketi, "Ayrıca tamamen kapatabilirsiniz... Hafıza kapalıyken, anı oluşturamaz veya kullanamazsınız" diye ekledi.

Bu özellik şu anda ChatGPT'nin ücretsiz ve premium "Plus" versiyonunu kullananların sadece küçük bir kısmına sunuluyor.